Ora anche in Italia l'Iphone può tracciare i contagiati senza installare l'app Immuni

09 settembre 2020

Arrivato oggi in Italia sui telefonini Apple l’aggiornamento al sistema operativo Ios 13.7-Covid, che traccia gli utenti senza bisogno di installare un'app specifica come Immuni sull'Iphone. In gran parte del mondo si sono rifiutati di scaricarlo.

L'aggiornamento introduce il cosiddetto "Exposure Notifications Express system", ovvero la possibilità per le autorità che si occupano della salute delle persone di effettuare il tracciamento dei contagi da Covid-19 attraverso il sistema operativo.

