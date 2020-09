Mascherine e visiere proteggono davvero? Lo studio che ribalta tutto

02 settembre 2020 a

Visiere e mascherine contengono davvero i drolplet, le famigerate goccioline di saliva che trasmettono il Covid-19? Secondo uno studio della Florida Atlantic University pubblicato sulla rivista "Physics of Fluids" molti dispositivi non riuscirebbero a contenere tutte le emissioni dopo un colpo di tosse o uno starnuto. La dimostrazione pratica è contenuta in un video in cui i ricercatori hanno usato luce laser e un mix di acqua distillata e glicerina per poter rendere visibili gli spostamenti d'aria. Tra i Dpi che risultano meno efficaci le visiere in plastica e le mascherine con valvola.