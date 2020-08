Il giallo altoatesino del pulmino del Campidoglio. Cosa ci fa a Merano?

Sullo stesso argomento: Armina fa il saluto romano? La mega gaffe della modella Gucci

Il giallo del pulmino giallo: che ci fa un mezzo del Comune di Roma a Bolzano? Il veicolo con la livrea del Campidoglio avvistato nelle scorse ore in via Petrarca, nella città alpina dell'Alto Adige, ha attirato la curiosità di alcuni passanti che lo hanno fotografato. A guidare il pulmino, secondo quanto si apprende, una donna non certo romana come si evince dall'accento molto "locale", fa sapere chi ci ha parlato. Il mezzo, inoltre, non risulta denunciato come rubato. Resta il dubbio. Cosa ci fa nella provincia autonoma di Bolzano un mezzo del Campidoglio con una conducente altoatesino?