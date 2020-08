Federico Fashion Style, anche la moglie Letizia e la figlia positive al coronavirus

Francesco Fredella 30 agosto 2020 a

a

a

Tutti e tre positivi al Covid. Federico Fashion Style, il parrucchiere delle star, sua moglie Letizia e la loro figlia di 3 anni avrebbe contratto il Coronavirus in Sardegna. Si è ammalato prima Federico e poi, dopo pochi giorni, la notizia di sua moglie. “Sia io che Sophie siamo risultate positive”, aveva raccontato Letizia sui social. Tutto sommato, stando a quello che racconta, ha sintomi lievi. I Lauri sono stati in vacanza in Sardegna, totalmente in ginocchio per numero di contagi. Basti pensare al locale di Briatore, chiuso tra polemiche choc, che adesso è stato dimesso dal San Raffaele dopo aver scoperto il Covid per un ricovero a causa di una prostatite. Si trova in convalescenza a casa della Santanché (in un’ala separata del suo grande appartamento milanese).