Sallusti, Santanchè e i nuovi compagni: scazzo tra ex sulle discoteche

Quando meno te lo aspetti la grande bagarre di Ferragosto su discoteche e Covid diventa quasi uno scazzo tra ex. Protagonisti tre quarti di un gioco delle coppie che coinvolge informazione, politica e affari. Ovvero Alessandro Sallusti, la senatrice di Fratelli d'Italia e sua ex compagna Daniela Santanchè, e l'attuale fidanzata del direttore de Il Giornale Patrizia Groppelli, ora legata all'ex della Pitonessa: il principe Dimitri Miesko Leopoldo (questi i nomi, a seguire cognomi e titoli come da carta d'identità...) Kunz d’Asburgo Lorena Piast Bielitz Bielice Belluno S.Palia Rasponi Spinelli Romano.

La diatriba pluri-familiare esplode con l'editoriale del Giornale del 18 agosto in cui Sallusti spara a zero sulla ex: "Vedere un video della senatrice Daniela Santanchè di Fratelli d’Italia che balla in pista senza mascherina invitando i ragazzi a fare altrettanti e a ribellarsi ai divieti, mi lascia perplesso. Parla da proprietaria di discoteche che deve salvare il fatturato della sua azienda o da senatrice che dovrebbe avere a cuore i giovani italiani che rischiano una brutta malattia?".

La Santanchè si scaglia contro gli "sciacalli": "Su Briatore avevo ragione io"

Ma di quale video parla Sallusti? DI quello pubblicato il giorno prima dalla sua compagna, Patrizia Groppelli, la quale - ricorda Tommaso Labate sul Corriere - si abbandonava a commenti velenosi: "Ve l’avevo detto del karma… Dopo questo video il karma esiste. E se mi conoscete sapete che non ho bisogno di rosicare. Il Covid è una roba seria, specialmente qui in Versilia. Quando ce vo' ce vo'".

Al Billionaire stavano tutti appiccicati. Briatore scarica sui clienti

La Pitonessa si è difesa dalle critiche sulla gestione del Twiga, ma su questi attacchi ha preferito non alimentare la polemica. Poi è arrivata la positività al Coronavirus di Flavio Briatore con l'esponente di Fratelli d'Italia ad anticipare la versione del San Raffaele di Milano, ovvero che mister Billionaire era stato ricoverato inizialmente per una prostatite. Ma questa è un'altra storia dell'estate italiana ai tempi del coronavirus.