Ha colpito Briatore e i locali dei ricchi. Ora il Covid si è trasformato in Co-VIP

Sarà un caso ma da quando i contagi hanno riguardato Flavio Briatore e i clienti del Billionaire come dei locali più alla moda della Costa Smeralda, si stanno moltiplicando i refusi sul coronavirus anche su alcuni siti Internet istituzionali. Quelli che vi mostriamo riguardano un comune in provincia di Trento, un istituto scolastico e una sigla sindacale che difende i dipendenti della Agenzia delle Entrate. Per tutti e tre forse proprio per un lapsus freudiano il Covid 19 è diventato il Covip 19. Certo, con tutti quei personaggi famosi contagiati il virus si è davvero trasformato in un micidiale Co-VIP 2020...