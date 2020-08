27 agosto 2020 a

Si è spento a Roma Marcello Perina, uno dei più rispettati dirigenti del Msi. Perina aveva 93 anni, fu uno dei giovanissimi che aderirono alla Rsi e fece parte dell'anima rivoluzionarie e socialista nazionale del Msi. Collaborò all'apertura della prima sezione missina nella Capitale, in via Sagunto 5, all'Appio. Ed è proprio in sezione che aveva conosciuto sua moglie Wilma.