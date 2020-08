Benzina e diesel meno di un euro. Ecco dove scatta il doppio sconto

24 agosto 2020 a

Benzina e diesel a meno di un euro al litro. Il maxi-sconto sarà possibile a partire dai prossimi giorni in Friuli Venezia Giulia. L'assessore regionale all'energia e all'ambiente Fabio Scoccimarro ha fatto sapere che, attraverso una "doppia manovra", allo sconto sui carburanti agevolati già previsti per i residenti si aggiungeranno riduzioni applicate dalle compagnie petrolifere in virtù di un accordo firmato con la Giunta Fedriga.

Ad esempio gli automobilisti di Trieste e Gorizia nella fascia di confine 1 potrebbero riuscire a pagare meno di un euro al litro di carburante nelle stazioni di servizio più economiche prima della fine del mese.