Morto l'uomo più vecchio del mondo: a 116 anni si faceva ancora le "bionde"

Con i suoi 116 anni era considerato l'uomo più vecchio del mondo. Fredie Blom è morto in Sudafrica, dove ha vissuto tutta la vita. Era rimasto orfano nel 1918 a 14 anni quando la pandemia di influenza spagnola fece morire la sua famiglia. Ha fatto il manovale fino a 80 anni e non ha mai smesso di fumare. L'8 maggio aveva festeggiato i 116 anni ma il suo primato di longevità non è mai stato omologato dalla Guinness World Record. Non ci sono infatti notizie certe della sua nascita negli archivi del suo villaggio.