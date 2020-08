Furia in carcere. Nordafricano prende a pugni e strangola un poliziotto

22 agosto 2020 a

a

a

C'è mancato poco che venisse ucciso. L'agente della polizia penitenziaria del carcere di Civitavecchia se l'è vista davvero brutta. Un detenuto nordafricano con problemi psichici l'ha aggredito e ha tentato di strangolarlo. L'agente è stato salvato solo grazie all'intervento di un altro detenuto che lo ha difeso.

Mantova: ricercato per furto in abitazione, arrestato dai carabinieri

Il tragico episodio viene raccontato sul sito 7Colli ed è avvenuto venerdì mattina. Il detenuto era appena uscito dalla doccia e l'agente ha sollecitato il suo rientro in cella. E' lì che è scattata la furia. Il detenuto, già noto per i suoi problemi psichici, si è scagliato come una furia con pugni e poi ha tentato lo strangolamento. I sindacati della polizia penitenziaria denunciano le difficili condizioni in cui lavorano gli agenti costretti a turni da soli in cui devono provvedere alle docce dei detenuti, al passeggio e alla gestione di tutta la sezione.