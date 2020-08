Andrea Bocelli, dramma sulla barca: il cane scivola giù, disperso in acqua

Giada Oricchio 22 agosto 2020 a

Dramma per Andrea Bocelli, il celebre tenore italiano. Il suo cane, un levriero di taglia piccola, è caduto in mare dalla barca su cui Bocelli, la moglie e alcuni amici stavano trascorrendo una giornata al sole. Gli uomini della Guardia Costiera e alcuni volontari stanno cercando il quadrupede nella zona di mare compresa tra Liscia Ruja, nel comune di Arzachena, e Bajia Caddinas nel comune del Golfo Aranci. Il cagnolino dal mantello chiaro era sull'imbarcazione, ma quando lo hanno chiamato non è corso verso i padroni. L'ipotesi più accreditata è che sia precipitato in mare senza che nessuno se ne accorgesse.