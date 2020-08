Olivia Paladino, smontato il caso borsa: non è Hermes ed è extra... economica

Giada Oricchio 19 agosto 2020 a

a

a

Olivia Paladino non immaginava che quel pomeriggio di shopping in un negozio di San Felice al Circeo si trasformasse in un caso politico. Eppure è successo. Pochi giorni fa, il premier Giuseppe Conte è apparso in pubblico con la fidanzata che nella mano sinistra stringeva una deliziosa borsa di pelle e midollino. Talmente bella da essere vivisezionata dai detective del web: è la borsa Kelly vintage di Hermes che costa 81.000 euro, gliel'ha regalata il presidente del Consiglio con i soldi dei contribuenti. Una grandiosa fake news.

La borsa non era il modello da collezione e non c'era alcuna prova che fosse stato Conte a pagarla, magari con il Recovery Fund. Poteva essere la borsa Kelly di Hermes più recente, cioè del 2011. Valore: 7.100 euro. Tanto, ma non quanto una parure di diamanti. E comunque la Paladino è una manager del Grand Hotel Plaza a Roma e se la può permettere. Oggi però, secondo quanto scrive il settimanale Chi, si scopre un'altra verità. La rivista diretta da Alfonso Signorini dà per certo che la borsa sia stata acquistata da Olivia Paladino poche settimane fa nel negozio "Chance" di Viale Torroni a San Felice Circeo. E udite il prezzo: 140 euro iva compresa. Si tratterebbe di un accessorio ispirato al celebre modello: chiusura, rifiniture e grandezza, infatti, sono molto diversi dalla Kelly Hermes. C'è da dire però che quella spendacciona della fidanzata di Conte, nella stessa occasione, ha comprato anche un completo di lino e un costume da bagno. A quanto pare, al massimo è colpevole di buon gusto.