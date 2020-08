Si torna a scuola, ecco cosa succede se ci sarà il Covid

18 agosto 2020 a

a

a

Partito il conto alla rovescia per il rientro a scuola. La data fissata in tutta Italia è lunedì 14 settembre ma cosa succederà se ci sarà un caso positivo o solo sospetto di coronavirus? Tra studenti? Professori o personale scolastico in generale?

Il sottosegretario si dimette contro la Azzolina. Ma cambia solo ministero

Secondo il protocollo d'intesa siglato dal ministro Azzolina, in caso di comparsa di uno studente o docente con sintomi "sospetti", il caso dovrà essere immediatamente isolato e dotato di mascherina e si dovrà provvedere al suo ritorno a casa il prima possibile. Per questo alcuni presidi hanno proposto di creare un'aula di isolamento all'interno degli istituti. Per i casi confermati di coronavirus, invece, le azioni dovranno essere definite dal dipartimento di prevenzione territorialmente competente sia per la quarantena che per il successivo ritorno a scuola.