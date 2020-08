Ancora migranti in fuga, il sindaco di Messina De Luca sbotta: portateli in Parlamento

18 agosto 2020 a

"Altri 20 migranti sono scappati da Bisconte! La prefettura mi ha informato in questo momento!" tuona il sindaco di Messina che in un video su Facebook perde le staffe e avverte: "Portateli in Parlamento i migranti perché dal 27 agosto prenderò a calci in c*** tutte quelle istituzioni che non sanno fare per bene il proprio mestieri".

Sono venti i tunisini riusciti a fuggire dall'ex caserma Gasparro di Bisconte. Il sindaco della Città dello Stretto non ne può più e attacca in un video pubblicato su Facebook il ministro Luciana Lamorgese: “Con queste politiche sbagliate state invadendo il nostro territorio”. Poi l'appello: "Aiutatemi a far giungere velocemente questo messaggio alla signora Ministra degli interni con una massiccia condivisione del post".