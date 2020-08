Covid, l'infettivologo Matteo Bassetti ad Agorà Estate: la strategia del terrore è sbagliata

17 agosto 2020 a

a

a

"Non è con la politica del terrore come quella che stiamo facendo in queste ultime due settimane che faremo cambiare la percezione che i giovani hanno del virus" dice l’infettivologo Matteo Bassetti ad "Agorà Estate" su Raitre parlando delle nuove misure di contenimento del Covid 19. "Dire ogni sera abbiamo 500-600 contagiatì - ha spiegato - senza dire quanti sono asintomatici, quanti hanno veri problemi, quanti finiscono in terapia intensiva, è un errore che crea inevitabilmente nell’opinione pubblica un concetto sbagliato del Covid, se me lo prendo sono fritto, moriremo tutti. Dobbiamo spiegare alla gente - ribadisce Bassetti - che dovremo convivere con il virus ancora per molto, molto tempo. Il report diffuso ogni sera è anacronistico e probabilmente fuorviante".

Bufera Tg1, l'affondo di Storace: sul Covid criminalizza i giovani

In un post su Facebook il direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova ha ironizzato sull'ultima decisione del governo che impone le mascherine a partire dalle ore 18 anche all'aperto: "Sappiate che in Italia il virus lavora e contagia solo di sera e notte. Di giorno invece si riposa. Sarà mica un virus fornaio. Rido per non piangere“ ha scritto il medico.