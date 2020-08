Si rifiuta di indossare la mascherina. Così fermano il treno

14 agosto 2020 a

Si rifiuta di indossare la mascherina e il capotreno ferma il convoglio. Così in viaggio scoppia la rivolta. La donna di cui non si conoscono le generalità non aveva sul viso la mascherina e il capotreno è stato costretto a passare alle contromisure. Gli altri passeggeri hanno cercato di farla ragionare ma non c'è stato nulla da fare e lei li ha apostrofati come "schiavi". Il video è diventato virale sul web.