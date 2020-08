Modena, immigrato fa il bagno nudo nella fontana del Graziosi: il video della vergogna

10 agosto 2020 a

Si lava nella fontana del Graziosi a Modena come se nulla fosse. Protagonista della scena vergognosa è un giovane immigrato completamente nudo intento a farsi la doccia nella vasca in pieno centro. “Ecco le famose risorse”, “disgustato dalle politiche di accoglienza del nostro governo”, “e pensate che li andiamo a prendere anche in mare” sono solo alcuni dei commenti di fronte al video che riprende la scena incivile.