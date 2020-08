Il tormentone estivo anti-virus trionfa sui social: non ce n'è Covid

Giada Oricchio 08 agosto 2020 a

Gossip, canzoni e slogan: tutti i vip sono a caccia della medaglia d'oro del tormentone estivo, ma nell'era segnata dalla pandemia da Coronavirus vince a mani basse la signora di Mondello. La bagnante siciliana ha sbaragliato la concorrenza con il suo piglio risoluto e negazionista. La breve intervista sul bagnasciuga siciliano di Mondello è diventata virale: oltre 15 milioni di visualizzazioni e un'infinità di meme, gif e remix. "Buonggionno da Mondello" dice la donna che, alla domanda della giornalista se fosse preoccupata per il Covid, aggiunge inveendo: "Non ce n'è Coviddi, non ce n'è Coviddi!".