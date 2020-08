Anche il Napoli saluta la Champions. A Lisbona tra le big solo l'Atalanta

Il Barcellona vince 3-1 al Camp Nou e si qualifica alla Final Eight

08 agosto 2020 a

a

a

Dopo la Juventus anche il Napoli di Rino Gattuso saluta la Champions League. Gli azzurri sono stati sconfitti a Barcellona con il risultato di 3-1 che, sommato alll'1-1 del San Paolo - partita disputata prima del lockdown per il coronavirus - qualifica i Blaugranna all'inedita Final Eight di Lisbona. Tutti nel primo tempo i gol. Apre Lenglet per gli spagnoli dopo una clamorosa occasione fallita da Mertens per il Napoli. Il raddoppio - straordinario - è di Leo Messi che si procura anche il calcio di rigore per il 3-0. Il Napoli, però, non si scompone e prima dell'intervallo segna il gol della speranza su rigore con Lorenzo Insigne.

Nella ripresa gli azzurri premono e creano qualche problema al portiere del Barcellona con il polacco Milik che va anche in rete con un colpo di testa vedendosi però annullata la marcatura per un giusto offside.

A Lisbona, così, per l'Italia ci sarà solo l'Atalanta di Giampiero Gasperini che affronterà i campioni di Francia del Paris Saint Germain.