Fa il fenomeno col monopattino e finisce in galera. Era evaso dai domiciliari

Era evaso dai domiciliari ma la guida azzardata con un monopattinio elettrico ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine ed è finito in galera. È successo in Sardegna dove un 3qenne di Cagliari ha subito la sospensione degli arresti domiciliari e il trasferimento in cella. L'uomo scontava una condanna a tre anni per droga e possesso di armi.

Il primo agosto scorso è stato denunciato per evasione da un equipaggio della squadra volante che lo ha riconosciuto mentre sfrecciava con un monopattino elettrico in una via del capoluogo, contromano. Non solo. Nella successiva perquisizione dell'alloggio, avvenuta mercoledì, è stato trovato in possesso di marijuana. Finirà di scontare la pena nel carcere “Ettore Scalas” di Uta.