Fotografa di nascosto una minore in treno, denunciato per pedopornografia

Ha fotografato di nascosto le gambe di una minorenne durante un viaggio un treno: un torinese 65anni è stato denunciato per pornografia minorile dagli agenti della polizia ferroviaria. Gli agenti erano impegnati in controlli sulla tratta Torino-Savona quando sono stati avvisati da alcuni passeggeri che avevano assistito alla scena. Il 65enne quando si è accorto di essere stato sorpreso si è spostato su un'altra carrozza del regionale dove è stato raggiunto dai poliziotti e fermato. L'uomo avrebbe ammesso di aver scattato una foto col suo smartphone, poi sequestrato dalla Polfer, e di averla inviata a un suo conoscente in Indonesia prima di cancellare lo scatto. Il 65enne è stato denunciato per diffusione di materiale pedopornografico.