L'Enac dà l'ultimatum a RyanAir: rispetti le regole anti-Covid o stop voli

Le "ripetute violazioni" delle regole anti-Covid in volo di RyanAir provocano la reazione dell'Enac. L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ha scritto nei giorni scorsi a alla compagnia aerea irlandese informando contestualmente l'omologa Autorità del paese "in merito alle ripetute violazioni delle norme sanitarie anti Covid-19, in vigore, disposte dal governo italiano a protezione della salute dei passeggeri". Quello dell'Enac è un aut aut: se RyanAir non porrà rimedio scatterà "la sospensione di ogni attività di trasporto aereo negli scali nazionali".

L'ente chiede inoltre alla compagnia di provvedere "alla riprotezione di tutti i passeggeri già in possesso di titolo di viaggio" e di rispettare il distanziamento tra i passeggeri. In caso di non ottemperanza l'Enac attuerà nei confronti della compagnia aerea un provvedimento di esclusione della possibilità di derogare all'obbligo del distanziamento, con la conseguenza che il riempimento dell'aeromobile sarebbe consentito solo fino al 50% della capacità. In caso di inosservanza si arriverebbe alla sospensione come previsto dal Codice della navigazione di ogni attività di trasporto aereo negli scali nazionali.