Inchiesta su ospedali Covid, in Campania perquisizioni e indagati. Nel mirino i fedelissimi di Vincenzo De Luca

04 agosto 2020 a

a

a

Covid-Hospital nel mirino della magistratura. La bomba era esplosa qualche giorno fa ma ora la procura di Napoli ha disposto oggi perquisizioni e sequestri di pc, tablet e cellulari: sotto la lente la struttura realizzata nel quartiere Ponticelli a Napoli con 72 posti di terapia intensiva strategici nel pieno dell'emergenza coronavirus.

L'inchiesta è partita da alcune "criticità" ipotizzate "in relazione alle procedure di aggiudicazione e di esecuzione" dei lavori per la realizzazione dell'ospedale modulare. Così la gara da 15 milioni di euro aggiudicata dalla centrale regionale per gli acquisti Soresa con la procedura di somma urgenza dalla legge alla società padovana Med è finita nel mirino della magistratura insieme ai fedelissimi del governatore della Campania Vincenzo De Luca.

Il manager dell'Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva, il consigliere regionale Luca Cascone, molto vicino proprio a De Luca e l'ingegnera Roberta Santaniello, componente dell'Unità di crisi regionale e del gabinetto della giunta per la Protezione Civile, sono stati perquisiti su disposizione dei pm Mariella Di Mauro e Simone De Roxas e risultano indagati.