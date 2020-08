Tutti a cena con la volpe. Un paesino del Molise ha adottato l'animale selvatico

03 agosto 2020 a

a

a

Un paesino molisano ha adottato un volpe. Accade a Miranda (Isernia) dove l'animale ogni sera scende dalla montagna e raggiunge la piazza principale del paese aspettando che qualcuno le porti qualcosa da mangiare. La volpe è diventata ben presto uan sorta di mascotte per residenti e turisti che non mancano di fare selfie con l'ospite selvatico. Ora ogni mezzanotte in piazza c'è una piccola folla in attesa della cena della volpe.