Ore di fila per il check-in, Linate preso d'assalto. È già caos partenze

02 agosto 2020

Ore 7.30 del mattino, aeroporto di Linate. Ore e ore di fila per il check-in e per imbarcare i bagagli ai banchi Alitalia, code anche al controllo sicurezza. È assalto all'aeroporto nella prima domenica d'agosto. In questo video il serpentone infinito per il check in tra passeggeri isterici, mamme e bambini in lacrime e personale nel caos. Tutti indossano la mascherina ma il numero di persone in fila è davvero preoccupante. La partenza, e la ripartenza, sono un incubo.