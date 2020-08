La lite tra fidanzati diventa una mega-rissa: 12 denunce

Anche un ricovero in ospedale

Inizia come un normale litigio tra fidanzatini, finisce in mega-rissa per strada. Succede a Tor Bella Monaca, dove quella che sembrava una banale discussione tra ragazzi è degenerata in un parapiglia collettivo. La situazione è precipitata quando il padre di lui ha gettato una sedia dal balcone infrangendo il parabrezza della macchina dove stavano parlando i due giovani. Da lì, inizia il far west: arrivano i parenti della ragazza e comincia la rissa che si è conclusa anche con un ricovero in ospedale. Arrivate le forze dell’ordine è scattata la denuncia per 12 persone.