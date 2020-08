Coronavirus, il rischio lockdown c'è ancora. Il virologo Fabrizio Pregliasco avverte gli italiani

01 agosto 2020 a

Un secondo lockdown? Non è èscluso. Parola del virologo Fabrizio Pregliasco che parla di fase endemica del virus, tradotto: ondulatoria. "Sono ottimista ma prudente, il rischio incombe", sottolinea prima ad Affariitaliani.it e poi a SkyTg24. Secondo l'esperto dell'università degli studi di Milano "Gli attuali focolai erano attesi, tipici di un andamento ora endemico della malattia". “Una seconda ondata deve essere il modello a cui prepararsi per affrontare quello che potrà succedere se la capacità di individuare i focolai verrà meno e se i comportamenti degli italiani non saranno sufficientemente corretti" spiega il virologo.