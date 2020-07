Salute, da Artemisia onlus e Vite senza paura progetto per assistenza gratuita: sarà presentato in Senato

28 luglio 2020 a

Un progetto di solidarietà ed assistenza gratuita, in sinergia con le istituzioni, in favore di soggetti più deboli e fragili. A promuoverlo sono l'Associazione Artemisia Onlus e l’Associazione Vite Senza Paura Onlus che, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, agendo in regime di autonomia e senza rappresentanza, collaborano in attività benefiche, con un impegno costante supportato da professionisti di eccellenza, consulenti esperti e professionisti in ogni ambito.



Le associazioni rivolgono la propria attenzione "alle persone più deboli, alle donne vittime di violenza, al bullismo, e a tutti i fenomeni di disagio - si legge in una nota - La pronta accoglienza è garantita dal numero verde Artemisia onlus 800 967 510, attivo 24h su 24, dove il primo approccio e’ fornito da consulenti esperti in grado di capire e supportare tutte le problematiche". Il progetto di solidarietà ed assistenza gratuita, in sinergia con le istituzioni, sarà̀ ufficialmente presentato al Senato della Repubblica con un chiaro obiettivo: illustrare a tutte le istituzioni un progetto di sostegno "dedicato all’intera comunità, garantendo professionalità ed impegno per sconfiggere fenomeni che vedono coinvolte più categorie di persone. Violenza, alcolismo, droga oggi sono i temi principali che vanno affrontati a partire dai più giovani", scrivono i promotori dell'iniziativa.



Il progetto è stato messo a punto da Solveig Cogliani, giudice presso il Tribunale Civile di Roma, e sarà presentato in una conferenza stampa a fine settembre presso l’Università Guglielmo Marconi, a Roma, alla presenza di professionisti della medicina, della cultura, dello spettacolo e dell’imprenditoria.