Tutti pronti per la super eclissi di luna del 27 luglio? Peccato, era due anni fa

La super eclissi di luna di stasera, lunedì 27 luglio, ha catturato la curiosità di tantissimi. Peccato che c'è già stata, il 27 luglio del 2018. A svelare la bufala, nata probabilmente da vecchi articoli che annunciavano l'evento astronomico di due anni fa, alcuni siti specializzati e pagine Facebook come Astroavventura e Astrospace. La luna stasera non sarà offuscata dalla Terra trasformandosi nella cosiddetta “Luna di sangue”, con il colore rosso causato dalla luce solare filtrata dall'atmosfera. Sarà per la prossima volta, il 26 maggio del 2021, quando è atteso un evento simile alla luna di sangue. Però stavolta segnamolo sul calendario...