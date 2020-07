La difesa dei carabinieri: la foto con i soldi? Una vincita al gratta e vinci

26 luglio 2020 a

La foto con le banconote aperte a ventaglio e le facce sorridenti dei carabinieri di Piacenza? Frutto di una vincita al Gratta e vinci. Lo ha detto ai magistrati l’appuntato Giacomo Falanga, uno dei sei militari arrestati mercoledì nel contesto dell’indagine che ha portato al sequestro della caserma Levante. A dirlo alla stampa uscendo dal carcere di Piacenza dopo l’interrogatorio di garanzia Daniele Mancini, il difensore del militare: la foto "riguarda una vincita al gratta e vinci fatta in un bar e non ha nessuna attinenza con le indagini", dice il legale.

La zampata dell'Arma. Pugno di ferro dopo lo scandalo di Piacenza

Non è l'unica "rivelazione" di Falanga ai magistrati. Secondo l'appuntato lo spacciatore nigeriano ritratto coperto di sangue dopo l'arresto "non è stato picchiato, è caduto per terra durante l’inseguimento", e ha parlato di una "spacconata" di Peppe Montella, l'appuntato considerato dai pm il vertice del gruppo accusato di reati gravissimi come estorsione, spaccio di droga, lesioni e arresti illegali.