Tutti in spiaggia in Afghanistan. L'ultima gaffe di Valeria Fedeli (che nega pure...)

L'ex ministra dell'Istruzione bocciata in geografia. Valeria Fedeli, senatrice del Pd, ha pubblicato su Twitter la foto di giovani donne sedute su una distesa di sabbia commentando così: "Un’immagine di straordinaria forza sul significato del valore dello studio: decine di giovani donne afgane che in perfetto distanziamento e nel rispetto delle norme anticovid sostengono l’esame di ammissione all’università in spiaggia. La dimostrazione che volere è potere!". Bello tutto, peccato che la stranezza è balzata all'occhio di molti utenti dei social e di Libero che ha scritto un puntuto articolo sulla gaffe della ministra. Già, perché in Afghanistan il mare non c'è, così come le spiagge.

L'ex responsabile della scuola italiana non gradisce le critiche e si lancia in una disperata autodifesa rispondendo con un tweet al quotidiano milanese. "Caro Libero, se avessi creduto che in Afghanistan c’è il mare avrei scritto che le donne afgane erano al mare. Ho scritto in spiaggia perché quello è un campo ribattezzato, appunto, la 'spiaggia degli esami'. Ma si vede che siete poco informati", cinguetta la Fedeli beccandosi la controreplica di Libero: "Cara Valeria Fedeli, comprendiamo che ha letto di corsa un articolo e ha fatto un errore. È un po' come sentire che l'Idroscalo è 'il mare dei milanesi' e decidere di prenotare un viaggio a Milano in traghetto".