Turisti troppo grassi, a Venezia le gondole mettono il limite di peso

Come se il coronavirus non avesse già messo a dura prova il turismo a Venezia, adesso si inizierà anche a limitare la capacità massima di turisti nelle gondole. Il motivo? Non il distanziamento sociale, ma piuttosto il peso medio dei turisti. "Negli ultimi 10 anni circa, i turisti pesano di più - e invece di farli salire su una bilancia prima di salire, stiamo limitando il numero", ha confermato alla CNN Andrea Balbi, presidente dell'Associazione Gondola di Venezia. Il numero verrà ridotto da sei a cinque passeggeri.

Questo cambiamento si applica alle imbarcazioni sottili ma anche a quelle più grandi. La capacità massima delle gondole "da parada", che servono principalmente come taxi attraverso il Canal Grande, è stata ridotta da 14 a 12 passeggeri. Balbi ha detto che carichi più pesanti spesso significano che le gondole prendono l'acqua, rendendo più difficile per le gondoliere la navigazione nel canale. Secondo un articolo della CNN, Venezia attualmente autorizza 433 gondoliere e 180 sostituti, ma ha momentaneamente ridotto il numero di gondole in servizio a causa della pandemia e del forte calo dei turisti che ha causato. Ma adesso che il paese sta lentamente tornando alla normalità. Venezia si prepara ad accogliere i turisti. I gondolieri, però, non sono il primo gruppo di lavoratori del settore dei viaggi ad apportare modifiche in base al peso dei propri clienti. Nel 2018, in seguito a delle proteste da parte di attivisti, la Grecia ha vietato ai turisti in carne di cavalcare gli asini sulla famosa isola di Santorini, poiché gli causavano lesioni alla colonna vertebrale.