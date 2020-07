Tragedia al centro estivo, bambino cade in un pozzo di trenta metri e muore

22 luglio 2020 a

Tragedia a Gorizia dove un bambino di 12 anni è morto dopo essere caduto in un pozzo. È accaduto nella mattinata di oggi, mercoledì 22 luglio, al Parco Coronini di Gorizia dove il ragazzino era in gita con un centro estivo. Il dodicenne, per cause ancora da accertare, è precipitato per trenta metri e a nulla sono valsi i tentativi di soccorso dei vigili del fuoco che si sono calati nel pozzo che era asciutto. La mancanza d'acqua ha reso ancora più devastante la caduta e l'impatto con il fondo.

Il corpo è stato recuperato da squadre speleologichedei vigili del fuoco.