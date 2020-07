Inchiesta choc a Piacenza. Carabinieri arrestati e una caserma chiusa: gravi reati

22 luglio 2020 a

a

a

Bufera sui carabinieri. Militari sono stati arrestati e una caserma è stata sequestrata a Piacenza con gravi accuse di reato come arresti illegali, estorsioni, violenze, traffico e spaccio di stupefacenti. È quanto portato alla luce dall’operazione denominata "Odysseus" coordinata dalla Procura di Piacenza, condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria delle fiamme gialle di Piacenza, in collaborazione con la guardia di finanza di Fiorenzuola d’Arda, che ha dato esecuzione, in Emilia-Romagna e in Lombardia, ad un’ordinanza di custodia cautelare personale e reale emessa nei confronti di 22 soggetti, tra i quali figurano 10 militari dell’Arma dei carabinieri e un militare del Corpo. Si tratta dei Carabinieri in servizio nella caserma Levante di via Caccialupo nel centro di Piacenza. Fatti ricostruiti dalla Guardia di Finanza di Piacenza e riconducibili agli ultimi tre anni.

L'imprenditore e gli affari coi boss, maxisequestro a Caltanissetta

Sono ritenuti responsabili, a vario titolo, delle ipotesi di reato di peculato, abuso d’ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio, lesioni personali aggravate, arresto illegale, perquisizioni ed ispezioni personali arbitrarie, violenza privata aggravata, tortura, estorsione, truffa ai danni dello Stato, ricettazione, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

“Fatti gravi che non intaccano la fiducia nell’Arma. Tutti gli illeciti più gravi sono stati commessi nel lockdown, con il più totale disprezzo dei decreti emanati dalla presidenza del consiglio. Solo un militare della caserma non è coinvolto. Faccio fatica a definire questi soggetti carabinieri perché i comportamenti sono criminali. Non c’è nulla di lecito nei comportamenti”, ha dichiarato il procuratore capo Grazia Pradella.