Sviluppumbria nomina il nuovo amministratore delegato: è Michela Sciurpa

21 luglio 2020 a

a

a

L’assemblea di Sviluppumbria alla quale ha partecipato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha nominato il nuovo amministratore. Si tratta di Michela Sciurpa che succede a Marco Giulietti. La presidente Tesei a nome di tutta la giunta ha ringraziato Giulietti per quanto fatto ed ha augurato un buon lavoro a Michela Sciurpa «che - ha sottolineato Tesei - saprà mettere a disposizione dell’importante Agenzia regionale la sua professionalità, le sue conoscenze e l’esperienza imprenditoriale».

Sviluppumbria è l’agenzia regionale che da oltre 40 anni sostiene la competitività e la crescita economica dell’Umbria seguendo gli indirizzi di programmazione regionale. Attraverso le diverse professionalità interne progetta interventi per il supporto alla creazione e allo sviluppo d’impresa per i processi di innovazione e internazionalizzazione delle pmi dell’Umbria. Michela Sciurpa è un’imprenditrice umbra, socia - attraverso la holding di famiglia - e responsabile delle relazioni esterne e istituzionali di Vitakraft Italia. Ha conseguito due lauree e un dottorato di ricerca in Internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese.