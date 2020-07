Sono 36 i migranti sbarcati a Lampedusa positivi al coronavirus

21 luglio 2020 a

a

a

Sono in tutto 36 i migranti risultati positivi al Covid 19, di cui 26 a Potenza e 10 nella provincia di Matera. Lo comunica la task force regionale. Per quanto riguarda la città capoluogo, gli esami hanno riguardato un gruppo di 50 persone, tutti uomini, proveniente dal Bangladesh e arrivato in pullman a Potenza nella notte del 15 luglio. I migranti erano sbarcati a Lampedusa l’11 luglio dalla Libia e subito dopo trasferiti ad Agrigento, da dove sono partiti per il capoluogo lucano.

Appena arrivati, sono stati accolti in due diverse strutture e, come assicurato dagli enti che hanno la responsabilità della gestione, sono stati messi in quarantena e poi presi in carico dall’unità speciale Covid di Potenza che ha eseguito i tamponi. Su un gruppo di dieci migranti, ospitati in una prima struttura, i tamponi sono stati effettuati il 17 luglio e processati il 18. Sono risultati tre positivi. Sono stati sottoposti a tampone anche i 5 operatori, risultati negativi.

Sull’altro gruppo di 40 migranti, ospitati in una seconda struttura, i tamponi sono stati eseguiti il 20 luglio e 23 ospiti sono risultati positivi al coronavirus. Il tampone è stato esteso agli 11 operatori, risultati tutti negativi.