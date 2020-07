Chiara Ferragni fa il boom agli Uffizi. Ecco la reazione di Fedez

Giada Oricchio 20 luglio 2020 a

Bye bye haters. Chiara Ferragni visita gli Uffizi ed è boom di visite, +27% tra i giovani. Fedez gongola mentre il direttore del museo fiorentino, Eike Schmidt, celebra il successo dell'operazione che in questi giorni ha sollevato una pelosa indignazione e scatenato i soloni improvvisatisi esperti dei social oltre a una grandine di insulti alla Ferragni. A quanto pare i follower della Ferragni la seguono non solo per gli outfit, ma anche per l'esempio. Si fidano dei messaggi dell'imprenditrice digitale e lo hanno dimostrato affollando il celeberrimo museo di Firenze. Eike Schmidt ha dichiarato: "Non solo siamo schizzati alle stelle sui nostri canali social ma per giunta quest'ultimo fine settimana abbiamo registrato fino al 27% di giovani, sotto ai 25 anni, in più al museo. Questa è una conseguenza tangibile.

Tra venerdì e domenica +24% rispetto al weekend precedente quando erano stati 7.511 visitatori". Oltre al dato della crescita generale, il più alto dalla riapertura dopo il lockdown, Schmidt ha posto l'accento sui 3.600 bambini e giovani fino a 25 anni che rappresentano un +27% sul fine settimana dal 10 al 12 luglio. Il direttore della Galleria ha sottolineato: "Questa grande spinta ci consentirà di far rientrare alcune persone che ora sono in cassa integrazione. Questo consentirà che molte altre persone a Firenze tornino dalla cassa integrazione, perché quando i visitatori vengono al museo poi si fermano anche a mangiare qualcosa". Fedez, che aveva difeso con le unghie e con i denti la moglie Chiara Ferragni dalle polemiche, si è levato il sassolino dalla scarpa commentando con sobrietà su Twitter: "Attribuirle il merito diretto forse è troppo, possiamo però dire che quanto meno non ha fatto male. Alla prossima polemica inutile e brava Ferry".