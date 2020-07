Tra Aurora e la Ferragni, Renzi ormai è ridotto a influencer

L'ex premier dribbla le questioni politiche e si dà alle polemiche social

Il dibattito in Europa sul Recovery Fund? Il problema della cassa integrazione non pagata dall'Inps? Il mancato rinvio delle scadenze fiscali che tormentano le partite Iva? Il quadro politico non è mai stato così ricco di spunti, eppure l'ex premier Matteo Renzi, impegnato in giro per l'Italia per la presentazione del suo ultimo libro "La mossa del cavallo" preferisce completare la sua trasformazione in influencer dedicando i suoi pensieri ai due casi "social" del momento: la foto pubblicata da Instagram da Aurora Ramazzotti in cui la figlia di Eros si mostra senza filtri, brufoli compresi, e il servizio di Vogue dedicato a Chiara Ferragni e realizzato nei corridoi degli Uffizi, a Firenze.

« Aurora Ramazzotti, figlia del cantante Eros e di Michelle Hunziker, ha pubblicato questo post. Ci vuole grande coraggio per apparire come si è - senza nascondere piccoli difetti che tali in realtà non sono - nella società dell’immagine e delle polemiche. Penso che dovremmo tutti essere grati a questa ragazza per il coraggio che ha mostrato e che mostra. Giù il cappello» scrive il leader di Italia viva nella sua Enews.

In quanto alla Ferragni, l'ex premier sottolinea che chi fa polemiche "non si rende conto che stiamo parlando di una icona della comunicazione social, di un potente brand mondiale, di una risorsa incredibile per avvicinare i giovani all’arte e alla cultura". "Se la comunicazione della Ferragni raggiungerà i sedicenni invitandoli a studiare l’arte o a emozionarsi davanti alla bellezza del Rinascimento e non solo del fashion, sarà un successo straordinario, di cui potremo solo ringraziare lei e il direttore degli Uffizi", aggiunge.

Per argomenti più "politici" pregasi ripassare.