Il nuovo Ponte di Genova è fuori norma. Si andrà a 70 chilometri all'ora

Il nuovissimo ponte di Genova nato sulle macerie del crollo del Morandi non rispetta le ultime norme in fatto di viabilità. E ne risentono i limiti di velocità che saranno imposti agli automobilisti: appena 80 km/h verso Genova e 70 verso Savona, mentre sul vecchio ponte di viaggiava a 90 all'ora. Il Dm Infrastrutture del 5 novembre 2001, infatti, fissa parametri precisi sulla lunghezza dei rettilinei mentre il viadotto sul Polcevera disegnato da Renzo Piano e realizzato in tempi record è stato costruito sullo stretto tracciato del Morandi.