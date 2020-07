Terremoto al confine con la Slovenia, alba di paura in Veneto e Friuli

17 luglio 2020 a

Una forte scossa di terremoto ha spaventato il Friuli e il Veneto. Il movimento sismico di magnitudo ML 4.2 è avvenuto in Slovenia al confine con l'Italia con epicentro nei pressi di Bovec (Plezzo, a 17 km dai comuni di Taipana e Pulfero (Udine) alle 4:50 del mattino. Secondo i rilevamenti dell'Ingv, l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la scossa si è verificata a 7 chilometri di profondità. Non si segnalano danni a persone o cose. La scossa ha tirato giù dal letto numerose persone in Veneto e Friuli che hanno raccontato l'esperienza sui social. Complice la data non molto fortunata: venerdì 17.