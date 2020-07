Brutale rapina, imprenditore bergamasco ucciso in Namibia

15 luglio 2020 a

Daniele Ferrari, imprenditore bergamasco di 52 anni, è stato ucciso durante una rapina in Namibia. Ferrari, che viveva e lavorava da anni nel paese africano, era originario di Castiglione della Presolana, in provincia di Bergamo. Proprio il sindaco del comune lombardo ha dato la notizia ai concittadini con un post su Facebook: "Oggi è stato ucciso in Namibia (Africa), durante una rapina, un nostro concittadino, Daniele Ferrari, di anni 52, un importante imprenditore. La Polizia del luogo ed il Consolato Italiano stanno effettuando le indagini per individuare i colpevoli ed assicurarli alla giustizia. Ci stringiamo nel dolore alla moglie ed a tutta la famiglia", ha scritto Angelo Migliorati sindaco di Castiglione della Presolana.