Black Lives Matter, chi è l'artista (bianco) che ha realizzato la statua di Bristol. Ed è già polemica

Sul piedistallo lasciato vuoto dopo che, sull'onda delle proteste di Black Lives Matter, alcuni attivisti di Bristol hanno buttato giù la statua dello schiavista Edward Colston è sorta una nuova scultura. Si tratta di "A Surge of Power (Jen Reid)", dell'artista londinese Marc Quinn che raffigura l'attivista Jen Reid con il pugno alzato. Quinn è un artista molto noto e celebrato, famoso per usare tecniche non convenzionali come nella testa realizzata con il suo stesso sangue congelato intitolata "Self". La sua opera più famosa è "Alison Lapper Pregnant" installata a Trafalgar Square.

Lo scultore, bianco, ha agito in una sorta di blitz artistico che non manca di sollevare polemiche. La più rumorosa è quella del sindaco di Bristol, Marvin Rees, un laburista nato da padre giamaicano e madre inglese. Nonostante fin dall'abbattimento della statua di Colston il 7 luglio, sull'onda delle proteste per la morte durante l'arresto dell'afroamericano George Floyd, il politico britannico abbia sempre dichiarato di non voler ripristinare la vecchia opera, oggi ha rilasciato dichiarazioni che tradiscono imbarazzo per il blitz di Quinn dal quale prende le distanze. "La scultura innalzata oggi è frutto della decisione di un artista londinese, l'installazione non ha richiesto e non ha ricevuto alcun permesso". Intanto la statua è già tappa di pellegrinaggio per foto e selfie.