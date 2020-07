Andrea Damante in console. Ma la discoteca non rispetta le norme anti-Covid e chiude

09 luglio 2020 a

a

a

Andrea Damante suona in console in una discoteca di Alba Adriatica. Ma nessuno dei ragazzi in pista rispetta le norme anti-Covid. E così il locale viene chiuso per cinque giorni.

Giulia De Lellis si sbottona sulle corna: Andrea Damante un co**ione ma l'ho perdonato

Il deejay famoso anche per il suo rapporto con l'influencer Giulia De Lellis, ha postato sui social foto della serata e subito si è scatenato l'inferno. ha preso la parola anche la stessa De Lellis che ha difeso il fidanzato. Il mancato rispetto delle norme anti-Covid, infatti, non dipende da lui