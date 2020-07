Giallo alla Rai di Napoli: spariti dalla cassaforte buoni pasto per 12mila euro

08 luglio 2020 a

Giallo negli uffici della sede Rai di Napoli. Oltre 2.500 buoni pasto per il valore di circa 12mila euro spariti da una cassaforte - che non presenta segni di scasso - custodita negli uffici di viale Marconi, nel quartiere di Fuorigrotta. Sul furto, scoperto questa mattina, indagano i Carabinieri della stazione di

Napoli Fuorigrotta.

Come detto non ci sono segni di effrazione sulla cassaforte per aprire la quale sarebbe stata usata una chiave, o potrebbe essere stasta dimenticata aperta. Non si esclude che il furto non sia stato compiuto interamente questa notte ma i titoli potrebbero essere stati sottratti in più riprese e poco alla volta. I buoni pasto non era ancora intestati nominalmente e per questo potrebbero essere stati già rivenduti.