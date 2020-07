Bolsonaro ha il coronavirus: la beffa del presidente del Brasile ora è ufficiale

07 luglio 2020 a

Dopo aver minimizzato per mesi l’incidenza della pandemia da Covid-19 nel suo paese, il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha contratto il coronavirus. La notizia viene data in un tweet dal profilo della Cnn Brasile.

Alla stessa Cnn Bolsonaro aveva detto di essersi sottoposto al test per la diagnosi del nuovo coronavirus avendo presentato dei sintomi compatibili con la patologia. Oggi il verdetto del laboratorio che si rivela un’amarissima beffa del destino per l’ultraconservatore alla guida dell’immenso stato federale amazzonico, che attualmente rappresenta il focolaio mondiale della pandemia.

Bolsonaro, che si è sempre dichiaro scettico tanto sull’utilizzo delle mascherine che sulle misure di confinamento sociale che, a suo dire, avrebbero creato danni alla prima economia dell’America Latina, presenta i classici segni del contagio da coronavirus tra cui febbre non inferiore a 38 gradi. Al presidente è stata fatta anche una lastra ai polmoni presso l’ospedale delle forze armate.

Come riporta la stampa locale, Bolsonaro ha annullato ogni impegno previsto per questa settimana. «Lo stato di salute del presidente è buono e attualmente si trova presso la propria residenza» si legge in un comunicato.

(9Colonne) Roma, 7 lug - Nonostante questa situazione, Bolsonaro è tornato a minimizzare l’epidemia.

In un video registrato da uno dei sostenitori coi quali si intrattiene spesso davanti al palazzo presidenziale a Brasilia, lo si vede, mascherina davanti alla bocca, dichiarare di essere appena tornato dall’ospedale in cui ha eseguito «una radiografia polmonare». «Ma il polmone è pulito, sia chiaro - dichiara con energia il presidente -. Ora farò un test per il Covid, ma va tutto bene». Bolsonaro ha comunque invitato i suoi fan a non accostarglisi troppo.

Nel frattempo non si arresta la corsa dell’epidemia da un capo all’altro del paese. Solo nelle ultime 24 ore si sono registrati 620 ulteriori decessi che portano il totale a 65.487, ovvero il bilancio più pesante alle spalle degli Stati Uniti. Le diagnosi di positività dalla comparsa del virus sono salite invece a 1.623.284, di cui 20.229 solo nell’ultima giornata.

C'è inoltre la notizia che il campionato di calcio carioca riprenderà il 9 agosto. La Confederazione brasiliana di football (CBF) ha fissato a tale data la ripresa del campionato nazionale, che al momento era ripreso solo a Rio de Janeiro. La decisione ha provocato la reazione negativa delle autorità regionali, che si trovano ad affrontare l'ondata montante della malattia.