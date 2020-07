Umberto Bossi ricoverato in ospedale. Come sta il Senatùr

04 luglio 2020 a

Umberto Bossi è stato ricoverato ieri sera all’ospedale di Varese. Le condizioni di Umberto Bossi «non sono gravi, non so esattamente cosa abbia ma so che è ricoverato da circa 36 ore. Tutti quanti speriamo che possa rimettersi presto e ci auguriamo che possa superare questo malanno». Lo dice all’Adnkronos Matteo Bianchi, deputato e segretario della Lega di Varese.

E si susseguono gli auguri al Senatùr. «Un grande in bocca al lupo al nostro Umberto Bossi, ricoverato in ospedale. Umberto sei un leone e sei abituato a lottare con le unghie e con gli artigli e lo farai anche questa volta. Ti aspettiamo presto, riprenditi». Lo scrive sulla sua pagina Facebook l’on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.