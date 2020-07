La festa del Canada fuori dal Canada

01 luglio 2020 a

a

a

Fuochi d’artificio, cortei e parate, spettacoli aerei e marittimi, barbecue e fiere culinarie, concerti. Il 1° luglio è una vacanza in Canada e la festa viene celebrata anche dai canadesi residenti all’estero; si tratta infatti di un evento ufficiale, riconosciuto dal governo canadese e dalla comunità canadesi all’estero. Le celebrazioni sono caratterizzate da un’atmosfera patriottica: la bandiera nazionale canadese sventola ovunque e i partecipanti si dipingono il viso di rosso e bianco, i colori nazionali del Canada.

Il Canada Day, noto in passato come Dominion Day, è il giorno della festa nazionale canadese, nato per celebrare l’anniversario del British North America Act, redatto il 1° luglio 1867.

In questa data, si sancì l’unificazione delle colonie britanniche del nord America (New Brunswick, Nova Scotia e Province of Canada) grazie alla ratifica del British North America Act appunto, che delineò il Canada come lo conosciamo oggi. Questo evento è meglio conosciuto come “confederazione del Canada”.

Il 20 giugno 1868, il Governatore Generale del Canada decise che i canadesi dovessero celebrare l’anniversario della confederazione. Così, il 1° luglio 1879 divenne festa nazionale, conosciuta cai tempi come Dominion Day. Tuttavia, non si tennero celebrazioni ufficiali fino al 50° anniversario (nel 1917) e al 60° anniversario (nel 1927).

Dopo la seconda guerra mondiale, i festeggiamenti divennero più frequenti e il governo nazionale cominciò ad organizzare numerosi eventi per l’occasione. Ma è solo a partire dal 1° luglio 1983 che il Dominion Day si trasformò in Canada Day e iniziò ad esser festeggiato ogni anno.