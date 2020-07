L'Accademia della Crusca: si dice la Covid

01 luglio 2020 a

a

a

Continuiamo a parlare al maschile, da quando per la prima volta la parola covid è entrata nel nostro lessico comune, lo abbiamo sempre accompagnato a un articolo maschile. Ma ci siamo sbagliati perché il virus che ha causato la malattia non è maschile.

Si dice «la» Covid e non «il» Covid. E questo perchè si tratta di una malattia. La "sentenza" arriva dal professore Claudio Marazzini, appena rieletto presidente dell’Accademia della Crusca per il terzo mandato. «In Francia, ad esempio, con una precisa pronuncia dell’Accademia francese, è stato detto esplicitamente che il sostantivo Covid è di genere femminile. In Italia - spiega Marazzini - la Crusca non si è pronunciata ufficialmente anche se tra noi accademici ne abbiamo discusso e il dibattito continua. Non c’è dubbio, tuttavia, che quando ci si riferisce alla Covid in quanto tale, quindi, alla malattia, si debba declinare al femminile. Alcuni accademici fanno, però, osservare che se si intende il morbo può essere corretto usare l’articolo al maschile».