Lecco, padre strangola i gemelli. L'ultimo messaggio alla moglie: non li rivedrai più

Tragedia familiare in Valsassina. Due gemelli di 12 anni, un maschio e una femmina, sono stati trovati morti a Margno, piccolo comune della provincia di Lecco. A poca distanza è stato ritrovato senza vita anche il corpo del padre 45enne.

Il genitore si sarebbe suicidato dopo aver ucciso i figli. Sono i carabinieri del comando provinciale di Lecco a indagare sulla vicenda accaduta a Margno, dove il papà e i suoi figli erano in vacanza.

"Stanotte ho sentito dei rumori sordi, non capivo. Poi stamane ho sentito delle urla lancinanti, che non dimenticherò mai, e sono uscito e ho fatto la rampa di scale di corsa e ho visto la madre dei bambini. Urlava 'non si svegliano'", è la drammatica testimonianza di un vicino di casa, che a Margno, centro montano della Valsassina, ha l'abitazione di villeggiatura. "E' una cosa tremenda - ha aggiunto - mi fa star male non avere potuto fare nulla per salvarli, un senso di impotenza, questa cosa mi fa stare male, molto male".

Poche ore prima della tragedia verso le 3 di notte il padre ha postato sul suo profilo Instagram alcune foto dei suoi figli sorridenti. Con lui ci sono ritratti la ragazzina e il ragazzo, zaino in spalla, sullo sfondo le cime dei monti. E,a corredo dell'immagine, la scritta: "Coi miei ragazzi sempre insieme".

"Dolore, orrore, rabbia. Se tu mi lasci, ti uccido la vita, uccidendo ciò che hai di più caro. I bambini. Dinamiche malate di uomini violenti. A questa mamma va il mio abbraccio. Proteggiamo le donne e i loro figli nel momento delicato della separazione", è stato il commento su Twitter di Francesca Puglisi, sottosegretaria al ministero del Lavoro sulla tragedia familiare avvenuta nel lecchese.