Lecco, due bambini uccisi a Margno. Il padre trovato morto

27 giugno 2020

Orrore nel comune di Margno, vicino Lecco, dove due bambini di 6 e 12 anni sono stati strangolati. Le piccole vittime, maschio e femmina sono state trovate senza vita dalle forze dell'ordine in un condominio vicino alla locale funivia montana. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Lecco e della stazione territoriale. Sono in corso indagini per stabilire quanto accaduto.

Secondo una prima ricostruzione a uccidere i due bambini sarebbe stato il padre che poi si sarebbe suicidato. Il cadavere di un uomo, in corso di identificazione, è stato trovato vicino al condominio di Margno dove si è verificata la tragedia. L'uomo era sconvolto per la separazione dalla moglie. La famiglia sarebbe originaria del Milanese, ma con una casa di villeggiatura a Margno.